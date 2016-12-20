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Клип + перевод песни: ARCH ENEMY - The World Is Yours


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Категория: Про музыку | Просмотров: 1620 | Добавил: Phoenix | Дата: 31.07.2017 | Комментарии (0)

Прохождение игры Stardew Valley (Карина Nagval)



Прохождение замечательной игры Stardew Valley в женском закадровым исполнении...
Я понимаю что подобных прохождений много, но упорство этой девочки не занимать... Она проживает в игре уже 3-ий  год и каждая серия с оптимизмом как в начале игры... 
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Категория: Видео | Просмотров: 3068 | Добавил: Phoenix | Дата: 23.05.2017 | Комментарии (0)

Картинки Роберта Де Хисуса, нарисованные по фотографиям. 22 фото

 
Отличные работы американского художника Роберта Де Хисуса, который, рисует мультяшных персонажей схожих на реальных людей.
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Категория: Графика | Просмотров: 3252 | Добавил: Phoenix | Дата: 31.03.2017 | Комментарии (0)

Скачать игру "Oxygen Not Included 2017" симулятор, выживание ~ 260 мб.

 
Эта игра от креативных разработчиков Klei Entertainment, которые создали легендарную игру Don`t Starve...
На этот раз мы получаем качественный симулятор, который совместил в себе несколько жанров таких популярных игр как Craft the World и RimWorld... Такое впечатление, что разработчики были вдохновлены этими играми и всё что хотели в них поменять, реализовали в своём детище Oxygen Not Included. Собственно геймплей как Craft the World, а управление жизни клонов RimWorld.
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Просмотров: 2387 | Добавил: Phoenix | Дата: 02.03.2017 | Комментарии (0)

Скачать игру "MewnBase 2017" Песочницы , Sandbox - 63 мб.


Игра MewnBase - это космическая игра выживалка, в чём-то напоминающая RimWorld аля Don`t Starve. Нужно построить свою базу, собирать ресурсы, пытаться выжить и за всем этим следить. Не смотря на простенькую графику игра увлекает на долго...
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Просмотров: 2162 | Добавил: Phoenix | Дата: 04.02.2017 | Комментарии (0)

Скачать программу "МОЛОТОК 2" - 1 мб.


Обновилась программа "Молоток" - база данных для мобильных мастерских, которая теперь включает в себя клиент - сервер.
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Категория: Наши игры и софт | Просмотров: 878 | Добавил: Phoenix | Дата: 27.01.2017 | Комментарии (0)

Скачать игру "Signs of Life" выживание, песочница, приключение ~ 457 мб.

 
Signs of Life - игра в стиле Terraria с наклоном на научную фантастику. Песочница которую разрабатывает 4 человека называющие себя Sweet Dog Studios.
На родной планете Земля, войны и истощение ресурсов делают дальнейшее проживание бесперспективным и поэтому вы как учёный, отправлены на космическом корабле Гефест изучить новое место для переселения людей.
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Категория: Игры | Просмотров: 692 | Добавил: Phoenix | Дата: 26.01.2017 | Комментарии (0)

Скачать игру "Eschalon: Book RUS" RPG, Isometric - 106 мб.

 
Eschalon: Book - это изометрическая РПГ игра, появившаяся на свет в 2007 году и созданная разработчиками Basilisk Games...
На данный момент существует 3 части, но мы рассмотрим первую, которая изменит ваше восприятие и вырвет вас из реальности на некоторое время... Опишу вкратце, что нас ожидает в мире Eschalon: Book:
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Категория: Игры | Просмотров: 564 | Добавил: Phoenix | Дата: 20.01.2017 | Комментарии (2)

С Новым 2017 Годом!
С Новым 2017 Годом! Пусть этот год принесет всем нам много счастья, удачи, улыбок, тепла и света. Пусть он будет полон ярких красок, приятных впечатлений и радостных событий. Желаю всем в Новом Году быть здоровыми, красивыми, любимыми и успешными!
Категория: Новости | Просмотров: 625 | Добавил: Phoenix | Дата: 31.12.2016 | Комментарии (0)

Скачать игру "Astroneer RUS" adventure, indie ~ 525 мб.

 
Astroneer - это замечательная выживалка которая направлена на исследование планеты. Действие разворачивается в 25-м веке, во время космической золотой лихорадки. Вам придется исследовать далекие планеты, рискуя жизнью в надежде разбогатеть. При помощи инструментов, вы сможете изменять рельеф планет и их спутников, добывая ценные ресурсы. Ресурсы можно продавать или создавать из них новые инструменты, транспортные средства и модули, с помощью которых вы сможете собрать все, что угодно — от промышленных до планетоходных баз.
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Категория: Игры | Просмотров: 470 | Добавил: Phoenix | Дата: 20.12.2016 | Комментарии (0)


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