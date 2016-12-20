Astroneer - это замечательная выживалка которая направлена на исследование планеты. Действие разворачивается в 25-м веке, во время космической золотой лихорадки. Вам придется исследовать далекие планеты, рискуя жизнью в надежде разбогатеть. При помощи инструментов, вы сможете изменять рельеф планет и их спутников, добывая ценные ресурсы. Ресурсы можно продавать или создавать из них новые инструменты, транспортные средства и модули, с помощью которых вы сможете собрать все, что угодно — от промышленных до планетоходных баз .

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